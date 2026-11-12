В Германии кредитное бюро Schufa адаптирует свои старые оценки кредитоспособности к новым требованиям по защите данных. С 20 ноября для бюро кредитных историй будут действовать более строгие законодательные правила для таких оценок, а также новые нормы по потребительским кредитам, сообщает Der Spiegel.

Больше данных в бесплатной справке

Schufa оценивает кредитоспособность потребителей на основе собранных данных. Эти оценки используют банки, кредитные посредники, интернет-магазины и поставщики энергии, чтобы определить вероятность оплаты клиентом счетов. Низкий рейтинг может существенно усложнить заключение договора на мобильную связь или аренду жилья.

К старым моделям оценивания должны добавить сведения о рейтингах, переданных компаниям в течение последних 12 месяцев, использованных данных, критериях с наибольшим весом и показателе качества прогноза. Для рейтингов, которые будут рассчитываться по запросу компаний с 20 ноября 2026 года, бесплатная копия данных будет содержать дополнительную информацию. С первого квартала 2027 года пояснения по старым рейтингам также будут предоставляться в цифровом формате.

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Новый продукт для Buy Now, Pay Later

В марте Schufa представила новый рейтинг, который, по заявлению компании, должен обеспечить большую прозрачность механизма оценивания. В то же время бюро продолжает применять отдельные рейтинги для определенных отраслей и индивидуальных клиентов. Их должны прекратить использовать не позднее конца 2028 года. По данным Schufa, в перспективе новая модель станет центральным рейтингом кредитоспособности компании.

Компания также вводит отдельную справку для сервисов Buy Now, Pay Later. По заявлению Schufa, она должна помочь компаниям выполнить новые требования для небольших кредитов и таких предложений, которые с 20 ноября во многих случаях можно будет предоставлять только после проверки кредитоспособности. По данным Schufa, запросы о кредитоспособности первоначально не будут влиять на рейтинги потребителей.

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