В Соединённом Королевстве запустили Equal Sport Project — BBC Sport

В Соединённом Королевстве запустили инициативу Equal Sport Project, призванную укрепить гендерное равенство в спорте для женщин и девочек и сделать страну мировым лидером в этой сфере. Проект поддержали Футбольная ассоциация Англии, Team GB, England Netball и другие крупные спортивные организации, сообщает BBC Sport.

Пять направлений работы

Инициатива определила пять направлений, в которых лидерство, инвестиции и конкретные действия имеют наибольшее значение для достижения равенства женщин и мужчин в спорте. Речь идёт о равном доступе девочек к спорту в школах, равной значимости, охвате и доходах женского спорта, равном представительстве работников в спортивной отрасли, обновлении структур управления и доступе к спортивным объектам.

Согласно исследованию Sporting Insights, менее 1% женщин, работающих в спорте, считают, что гендерное равенство в отрасли уже достигнуто. Более половины женщин, работающих в спорте, считают, что получают меньшую оплату за выполнение той же работы, что и мужчины.

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Обязательства организаций и правительства

Aquatics GB и Футбольная ассоциация Англии пообещали уделить приоритетное внимание программам развития женского лидерства. Sport England и UK Sport будут работать со своими партнёрами по финансированию, чтобы структуры управления разрабатывались женщинами и мужчинами и были предназначены для женщин и мужчин.

Youth Sport Trust обязался помогать школам выявлять и преодолевать стереотипы, а также привлекать мужчин-союзников к поддержке гендерного равенства на уроках физического воспитания, в школьном спорте и физической активности. Проект также поддерживает правительство Соединённого Королевства. Министр спорта Стефани Пикок заявила, что власти будут сотрудничать с Equal Sport Project и призывать другие организации присоединиться к нему.

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