Senat USA stosunkiem głosów 73 do 25 poparł proceduralne posunięcie ponadpartyjnego projektu ustawy Bipartisan American Affordability and Jobs Act, który ma przyspieszyć budowę obiektów energetycznych i innej infrastruktury. Głosowanie otworzyło drogę do dalszego rozpatrywania dokumentu w Senacie w najbliższych tygodniach, informuje The Hill.

Co przewiduje inicjatywa

Projekt ustawy ma uprościć realizację projektów, jednocześnie utrudniając ich zaskarżanie w sądach ze względów środowiskowych. Dokument ma również ograniczyć możliwości stanów i amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska w zakresie uprzedniego blokowania niektórych projektów. Jak zauważa publikacja, takie mechanizmy wcześniej opóźniały między innymi projekty dotyczące paliw kopalnych i wydobycia surowców mineralnych.

Zwolennicy z Partii Demokratycznej twierdzą, że inicjatywa może być korzystna dla klimatu i konsumentów. Senator Sheldon Whitehouse powiedział, że według jego oceny projekt ustawy może oszczędzać konsumentom około 60–80 dolarów miesięcznie, zapobiec emisji 1,5–1,8 gigatony gazów cieplarnianych, zwiększyć moce energetyki wiatrowej o 25%, słonecznej o 28%, a magazynów energii o 70%.

Spory dotyczące energetyki wiatrowej

Prezydent Donald Trump podczas głosowania oświadczył, że nie zatwierdzi nowych projektów wiatrowych, choć wcześniej wzywał Senat do poparcia dokumentu. Według niego projekt ustawy nie został jeszcze ostatecznie uzgodniony. Sprzeciw administracji Trumpa wobec projektów energii odnawialnej, przede wszystkim wiatrowych, był jedną z kluczowych kwestii negocjacji.

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Dokument zawiera postanowienia, które mają utrudnić administracjom prezydenckim cofanie już wydanych pozwoleń. Deweloperzy projektów będą też mogli pozywać rząd za nierówne traktowanie różnych rodzajów źródeł energii. Zwolennicy projektu podkreślają również uproszczenie budowy linii przesyłowych oraz wymóg, by centra danych pokrywały co najmniej sprawiedliwą część kosztów energii elektrycznej i infrastruktury potrzebnej do ich działania.

Zastrzeżenia organizacji ekologicznych i plemiennych

Przeciw projektowi ustawy wystąpiły czołowe organizacje ekologiczne oraz grupy reprezentujące plemiona. Sierra Club oświadczył, że przyspieszenie zatwierdzania czystej energii i przesyłu energii elektrycznej jest ważne, jednak proponowane podejście, zdaniem organizacji, osłabia ochronę wody i dzikiej przyrody oraz ogranicza możliwości społeczności i plemion wpływania na decyzje dotyczące projektów. Przedstawiciele plemion również oświadczyli, że dokument może podważyć suwerenność plemienną, ograniczyć konsultacje i zagrozić świętym miejscom oraz zasobom kulturowym.

Kompromis w sprawie projektu ustawy osiągnęli senatorowie Sheldon Whitehouse, Martin Heinrich, Shelley Moore Capito i Mike Lee. Jeśli Senat ostatecznie zatwierdzi dokument, zostanie on przekazany do Izby Reprezentantów, gdzie cieszy się znacznym poparciem Republikanów i kilku Demokratów. Jednocześnie część postępowych i innych demokratycznych ustawodawców ma, jak się oczekuje, głosować przeciw.

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