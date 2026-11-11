Mikael Ishak może nie zagrać do końca roku — Interia Sport

W Polsce kapitan Lecha Poznań Mikael Ishak może nie wrócić do gry do końca roku z powodu kontuzji odniesionej w meczu z Legią Warszawa. Jak informuje Interia Sport, powołując się na TVP Sport, klub nie jest pewien, czy szwedzki napastnik zagra jeszcze w obecnej części sezonu.

Kontuzja w meczu z Legią

Ishak doznał urazu 25 października w wyjazdowym meczu z Legią Warszawa. W 14. minucie 33-letni piłkarz poprosił o zmianę.

Początkowo oczekiwano, że powrót do zdrowia kapitana Lecha potrwa od dwóch do trzech tygodni. Przed meczem z Wisłą Kraków, który zakończył się zwycięstwem Lecha 3:1, główny trener zespołu Niels Frederiksen przewidywał powrót Ishaka około tygodnia po przerwie reprezentacyjnej lub nieco później.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Jednak według informacji TVP Sport przerwa może potrwać dłużej. Portal podał, że w samym klubie nie są pewni, czy Ishak wyjdzie jeszcze na boisko w tej części sezonu.

Strata dla Lecha

W obecnym sezonie Ishak zdobył pięć goli i zanotował cztery asysty. Na pozycji napastnika zastępuje go Yannick Agnero.

Ishak występuje w Lechu od lipca 2020 roku, kiedy przeszedł z Nürnbergu jako wolny agent. Według Interia Sport jest najlepszym zagranicznym strzelcem w historii poznańskiego klubu i zajmuje drugie miejsce na ogólnej liście strzelców drużyny ze 126 golami. Do rekordu Piotra Reissa brakuje mu pięciu bramek.

Czytaj nas na