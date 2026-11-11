Микаэль Исхак может не сыграть до конца года — Interia Sport

В Польше капитан познаньского «Леха» Микаэль Исхак может не вернуться в игру до конца года из-за травмы, полученной в матче против варшавской «Легии». Как сообщает Interia Sport со ссылкой на TVP Sport, клуб не уверен, сыграет ли шведский нападающий еще в текущей части сезона.

Травма в матче с «Легией»

Исхак получил повреждение 25 октября в выездном матче против «Легии» Варшава. На 14-й минуте 33-летний футболист попросил замену.

Изначально ожидалось, что восстановление капитана «Леха» займет от двух до трех недель. Перед матчем с краковской «Вислой», который завершился победой «Леха» со счетом 3:1, главный тренер команды Нильс Фредериксен прогнозировал возвращение Исхака примерно через неделю после международной паузы или немного позже.

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Однако, по информации TVP Sport, перерыв может оказаться более длительным. Издание сообщило, что в самом клубе не уверены, выйдет ли Исхак на поле еще в этой части сезона.

Потеря для «Леха»

В текущем сезоне Исхак забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. На позиции нападающего его заменяет Янник Аньерно.

Исхак выступает за «Лех» с июля 2020 года, когда перешел из «Нюрнберга» в качестве свободного агента. По данным Interia Sport, он является лучшим иностранным бомбардиром в истории познаньского клуба и занимает второе место в общем списке бомбардиров команды со 126 голами. До рекорда Пётра Рейса ему не хватает пяти голов.

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