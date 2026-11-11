Interia Sport：米凯尔·伊沙克可能缺席至年底

在波兰，波兹南莱赫队长米凯尔·伊沙克因在对阵华沙莱吉亚的比赛中受伤，可能无法在年底前重返赛场。Interia Sport报道称，援引TVP Sport的消息，俱乐部不确定这名瑞典前锋是否还能在本赛季当前阶段出场。

对阵莱吉亚一役受伤

伊沙克于10月25日在客场对阵华沙莱吉亚的比赛中受伤。第14分钟，这名33岁的球员请求被换下。

最初预计，莱赫队长的恢复期将持续两到三周。在对阵克拉科夫维斯瓦的比赛前，球队主教练尼尔斯·弗雷德里克森曾预计，伊沙克将在国际比赛日间歇后约一周或稍晚些时候回归。该场比赛莱赫以3:1获胜。

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然而，据TVP Sport消息，缺阵时间可能更长。该媒体报道称，俱乐部内部也不确定伊沙克是否会在本赛季这一阶段再次登场。

莱赫的损失

本赛季，伊沙克打进5球并送出4次助攻。扬尼克·阿涅尔诺在前锋位置上顶替他。

伊沙克自2020年7月起效力于莱赫，当时他以自由球员身份从纽伦堡转会而来。据Interia Sport报道，他是这家波兹南俱乐部历史上的最佳外籍射手，并以126球位列球队总射手榜第二位。他距离皮奥特尔·雷斯的纪录还差5球。

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