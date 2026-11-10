Сенат США 73 голосами против 25 поддержал процедурное продвижение двухпартийного законопроекта Bipartisan American Affordability and Jobs Act, направленного на ускорение строительства энергетических и других инфраструктурных объектов. Голосование открыло путь к дальнейшему рассмотрению документа в Сенате в ближайшие недели, сообщает The Hill.

Что предусматривает инициатива

Законопроект должен упростить реализацию проектов, одновременно усложнив возможность оспаривать их в судах по экологическим основаниям. Документ также должен ограничить возможности штатов и Агентства по охране окружающей среды США заранее блокировать отдельные проекты. Как отмечает издание, такие механизмы ранее задерживали, в частности, проекты в сфере ископаемого топлива и добычи полезных ископаемых.

Сторонники из Демократической партии заявляют, что инициатива может быть полезной для климата и потребителей. Сенатор Шелдон Уайтхаус сказал, что, по его оценке, законопроект может экономить потребителям около 60–80 долларов ежемесячно, предотвратить выбросы 1,5–1,8 гигатонны парниковых газов, увеличить мощности ветроэнергетики на 25%, солнечной энергетики — на 28%, а накопителей энергии — на 70%.

Споры вокруг ветроэнергетики

Президент Дональд Трамп во время голосования заявил, что не будет одобрять новые ветровые проекты, хотя ранее призывал Сенат поддержать документ. По его словам, законопроект еще не был окончательно согласован. Противодействие администрации Трампа проектам возобновляемой энергетики, прежде всего ветровым, было одним из ключевых вопросов переговоров.

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Документ содержит положения, которые должны усложнить президентским администрациям отмену уже выданных разрешений. Разработчики проектов также смогут судиться с правительством из-за неодинакового отношения к различным видам источников энергии. Сторонники законопроекта также подчеркивают упрощение строительства линий электропередачи и требование к дата-центрам оплачивать как минимум справедливую долю расходов на электроэнергию и инфраструктуру, необходимую для их работы.

Возражения экологов и племенных организаций

Против законопроекта выступили ведущие экологические организации и группы, представляющие племена. Sierra Club заявил, что ускорение согласований для чистой энергетики и передачи электроэнергии важно, однако предложенный подход, по мнению организации, ослабляет защиту воды и дикой природы и сужает возможности общин и племен влиять на решения по проектам. Представители племен также заявили, что документ может подорвать племенной суверенитет, ограничить консультации и поставить под угрозу священные места и культурные ресурсы.

Компромисса по законопроекту достигли сенаторы Шелдон Уайтхаус, Мартин Хайнрих, Шелли Мур Капито и Майк Ли. Если Сенат окончательно одобрит документ, его передадут в Палату представителей, где он имеет значительную поддержку республиканцев и нескольких демократов. В то же время часть прогрессивных и других законодателей-демократов, как ожидается, будет голосовать против.

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