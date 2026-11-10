美国参议院以73票对25票推进许可改革——The Hill

美国参议院以73票对25票支持程序性推进两党法案《两党美国可负担性和就业法案》（Bipartisan American Affordability and Jobs Act），该法案旨在加快能源及其他基础设施设施的建设。据The Hill报道，此次投票为参议院在未来几周进一步审议该文件扫清了道路。

该倡议 предусматривает什么

该法案旨在简化项目实施，同时加大以环境理由在法院挑战这些项目的难度。该文件还将限制各州和美国环境保护署预先阻止某些项目的能力。该媒体指出，这类机制此前曾延误包括化石燃料和矿产资源开采领域在内的项目。

民主党支持者表示，这项倡议可能有利于气候和消费者。参议员谢尔登·怀特豪斯称，据他评估，该法案每月可为消费者节省约60至80美元，避免排放15亿至18亿吨温室气体，使风电装机容量增加25%、太阳能装机容量增加28%、储能容量增加70%。

围绕风电的争议

总统唐纳德·特朗普在投票期间表示，他不会批准新的风电项目，尽管他此前曾呼吁参议院支持该文件。他表示，该法案尚未最终达成一致。特朗普政府对可再生能源项目、尤其是风电项目的反对，是谈判中的关键议题之一。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

该文件包含一些条款，旨在使总统行政当局更难撤销已经签发的许可证。项目开发商还将能够因对不同类型能源的不平等对待而起诉政府。法案支持者还强调，应简化输电线路建设，并要求数据中心至少承担公平份额的电力成本及其运营所需基础设施成本。

环保组织和部落组织的反对意见

主要环保组织和代表部落的团体反对该法案。塞拉俱乐部表示，加快清洁能源和电力输送项目的审批很重要，但该组织认为，所提出的做法会削弱对水资源和野生动物的保护，并缩小社区和部落影响项目决策的机会。部落代表也表示，该文件可能破坏部落主权、限制协商，并危及圣地和文化资源。

参议员谢尔登·怀特豪斯、马丁·海因里希、谢莉·摩尔·卡皮托和迈克·李就该法案达成了妥协。如果参议院最终批准该文件，它将被提交至众议院；在那里，它获得共和党人和数名民主党人的显著支持。与此同时，预计部分进步派及其他民主党议员将投反对票。

关注我们在