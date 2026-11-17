提供网络安全和网络自动化服务的Infoblox公司确认，由于一家遭入侵的第三方服务提供商，部分企业信息发生未经授权的访问事件。TechCrunch对此进行了报道。

事件调查

Infoblox表示，公司已启动事件响应程序，采取措施遏制事件，并聘请外部网络安全专家。该公司将查明事件的具体情况及其规模，并消除已确认的风险。

据TechCrunch报道，此次安全漏洞与一家SharePoint数据迁移服务提供商有关。SharePoint是一项网络服务，公司使用它共享和存储内部文件及文档。

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客户数据和公司服务

一名了解事件进展的消息人士向该媒体表示，敏感客户数据可能因这次入侵而被窃取。Infoblox未说明有多少客户受到此次事件影响，也未明确攻击者是否与该公司联系，以及是否提出任何要求。

该公司未披露遭入侵承包商的名称。与此同时，TechCrunch的一名消息人士称，Infoblox已终止与该承包商的合作。一名公司代表还表示，没有迹象表明Infoblox产品、其云服务、软件更新或产品开发和发布流程与此次事件有关。

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