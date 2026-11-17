Компания Infoblox, предоставляющая услуги в сфере кибербезопасности и автоматизации сетей, подтвердила инцидент с несанкционированным доступом к части корпоративной информации через скомпрометированного стороннего поставщика услуг. Об этом сообщает TechCrunch.

Расследование инцидента

В Infoblox заявили, что активировали процедуры реагирования на инцидент, приняли меры по его локализации и привлекли внешних специалистов по кибербезопасности. Компания должна установить обстоятельства события, его масштаб и устранить подтвержденные риски.

По данным TechCrunch, нарушение безопасности связано с поставщиком услуг миграции данных SharePoint. SharePoint — это веб-сервис, который компании используют для обмена и хранения внутренних файлов и документов.

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Данные клиентов и сервисы компании

Источник издания, осведомленный о ходе инцидента, заявил, что в результате взлома могли быть похищены конфиденциальные данные клиентов. Infoblox не сообщила, сколько клиентов затронуло это событие, а также не уточнила, связывались ли с ней злоумышленники и выдвигали ли они какие-либо требования.

Название скомпрометированного подрядчика компания не раскрыла. В то же время один из источников TechCrunch сообщил, что Infoblox прекратила сотрудничество с ним. Представитель компании также заявил, что нет признаков вовлечения в инцидент продуктов Infoblox, ее облачных сервисов, обновлений программного обеспечения или процессов разработки и выпуска продуктов.

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