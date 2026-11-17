Представители коренного народа паташо 12 ноября мирно заняли вход в отделение Гражданской полиции в Эунаполисе, штат Баия, на северо-востоке Бразилии. Они протестовали против ареста двух лидерок с территории коренного народа Барра-Велья, сообщает Mongabay.

Арест представительниц паташо

11 ноября полиция задержала заместительницу главы общины Барра-Велья Эрилсу Браз дос Сантос, известную как Уруба Паташо, а также коммуникатора Карен Паташо. Их подозревают в причастности к наркоторговле в регионе, однако представители паташо отвергают эти обвинения.

Карен Паташо позднее освободили. Уруба Паташо осталась под стражей и 12 ноября была переведена в тюрьму в городе Тейшейра-ди-Фрейтас. Обе были задержаны во время операции «Барра-Велья», которую проводили Гражданская и Военная полиция в муниципалитете Порту-Сегуру.

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Заявления организаций

Лидер паташо Дариу Паташо заявил Mongabay, что заключение под стражу направлено на то, чтобы заставить замолчать тех, кто выступает против наркоторговли на территории общины. Уруба Паташо работает учительницей, является региональной координаторкой Объединенного движения коренных народов и организаций Баии Mupoiba и секретарем совета вождей территории.

Mupoiba заявила о преследовании защитников земель коренных народов, в то время как расследования вооруженных нападений на общины, по оценке организации, продвигаются медленно. Миссионерский совет коренных народов Cimi совместно с Управлением государственного защитника штата Баия следит за заключением Урубы. По их данным, во время операции не были изъяты наркотики или оружие, а защита готовит ходатайство habeas corpus.

Артикуляция коренных народов Бразилии зафиксировала 40 сообщений о политическом насилии в отношении 30 представителей коренных народов в 15 штатах во время выборов 2026 года. Среди них — семь убийств и 11 угроз убийством.

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