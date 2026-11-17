Przedstawiciele rdzennego ludu Pataxó 12 listopada pokojowo zajęli wejście do posterunku Policji Cywilnej w Eunápolis, w stanie Bahia, w północno-wschodniej Brazylii. Protestowali przeciwko aresztowaniu dwóch liderek z terytorium rdzennej społeczności Barra Velha, informuje Mongabay.

Aresztowanie przedstawicielek Pataxó

11 listopada policja zatrzymała zastępczynię przywódcy społeczności Barra Velha, Erilsę Braz dos Santos, znaną jako Uruba Pataxó, a także komunikatorkę Karen Pataxó. Są one podejrzewane o udział w handlu narkotykami w regionie, jednak przedstawiciele Pataxó odrzucają te oskarżenia.

Karen Pataxó została później zwolniona. Uruba Pataxó pozostała w areszcie i 12 listopada została przeniesiona do więzienia w mieście Teixeira de Freitas. Obie zatrzymano podczas operacji „Barra Velha”, prowadzonej przez Policję Cywilną i Wojskową w gminie Porto Seguro.

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Oświadczenia organizacji

Lider Pataxó Dario Pataxó powiedział Mongabay, że uwięzienie ma na celu uciszenie osób występujących przeciwko handlowi narkotykami na terytorium społeczności. Uruba Pataxó pracuje jako nauczycielka, jest regionalną koordynatorką Zjednoczonego Ruchu Rdzennych Ludów i Organizacji Bahii Mupoiba oraz sekretarką rady wodzów terytorium.

Mupoiba oświadczyła, że obrońcy ziem rdzennych ludów są prześladowani, podczas gdy dochodzenia w sprawie zbrojnych ataków na społeczności, według oceny organizacji, postępują powoli. Misyjna Rada Rdzennych Ludów Cimi wraz z Biurem Obrońcy Publicznego stanu Bahia monitoruje uwięzienie Uruby. Według tych organizacji podczas operacji nie skonfiskowano narkotyków ani broni, a obrona przygotowuje wniosek o habeas corpus.

Artykulacja Rdzennych Ludów Brazylii odnotowała 40 zgłoszeń dotyczących przemocy politycznej wobec 30 przedstawicieli rdzennych ludów w 15 stanach podczas wyborów w 2026 roku. Wśród nich było siedem zabójstw i 11 gróźb śmierci.

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