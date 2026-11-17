11月12日，巴西东北部巴伊亚州尤纳波利斯的帕塔肖原住民代表和平占据了民警局入口。他们抗议来自巴拉韦利亚原住民领地的两名女性领导人被捕，Mongabay报道。

帕塔肖代表被捕

11月11日，警方拘留了巴拉韦利亚社区副首领埃里尔萨·布拉兹·多斯·桑托斯，她也被称为乌鲁巴·帕塔肖，以及传播工作者卡伦·帕塔肖。她们被怀疑参与该地区的毒品交易，但帕塔肖代表否认这些指控。

卡伦·帕塔肖随后获释。乌鲁巴·帕塔肖仍被拘押，并于11月12日被转移至特谢拉-迪弗雷塔斯市的一所监狱。两人均在民警和军警于塞古罗港市镇开展的“巴拉韦利亚”行动中被拘留。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

组织声明

帕塔肖领导人达里奥·帕塔肖告诉Mongabay，监禁旨在让反对社区领地内毒品交易的人噤声。乌鲁巴·帕塔肖是一名教师，担任巴伊亚原住民和组织联合运动Mupoiba的地区协调员，以及该领地酋长委员会的秘书。

Mupoiba表示，原住民土地捍卫者正遭受迫害，而该组织评估称，对社区遭受武装袭击的调查进展缓慢。原住民传教士委员会Cimi与巴伊亚州公设辩护人办公室正在关注乌鲁巴被监禁一事。据其称，行动期间未缴获毒品或武器，辩护方正在准备人身保护令申请。

巴西原住民协调组织记录到，在2026年选举期间，15个州发生了40起涉及30名原住民代表的政治暴力报告。其中包括7起杀害事件和11起死亡威胁。

关注我们在