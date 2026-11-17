Firma Infoblox, świadcząca usługi w zakresie cyberbezpieczeństwa i automatyzacji sieci, potwierdziła incydent polegający na nieuprawnionym dostępie do części informacji korporacyjnych za pośrednictwem skompromitowanego zewnętrznego dostawcy usług. Informuje o tym TechCrunch.

Dochodzenie w sprawie incydentu

W Infoblox oświadczono, że uruchomiono procedury reagowania na incydenty, podjęto działania mające na celu jego powstrzymanie oraz zaangażowano zewnętrznych specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa. Firma ma ustalić okoliczności zdarzenia i jego skalę oraz wyeliminować potwierdzone ryzyka.

Według TechCrunch naruszenie bezpieczeństwa jest związane z dostawcą usług migracji danych SharePoint. SharePoint to usługa internetowa, której firmy używają do udostępniania i przechowywania wewnętrznych plików oraz dokumentów.

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Dane klientów i usługi firmy

Źródło publikacji zaznajomione z przebiegiem incydentu oświadczyło, że w wyniku włamania mogły zostać skradzione wrażliwe dane klientów. Infoblox nie poinformował, ilu klientów dotknęło to zdarzenie, ani nie sprecyzował, czy sprawcy skontaktowali się z firmą i czy wysunęli żądania.

Firma nie ujawniła nazwy skompromitowanego wykonawcy. Jednocześnie jedno ze źródeł TechCrunch poinformowało, że Infoblox zakończył z nim współpracę. Przedstawiciel firmy oświadczył również, że nie ma oznak zaangażowania w incydent produktów Infoblox, jej usług chmurowych, aktualizacji oprogramowania ani procesów rozwoju i wydawania produktów.

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