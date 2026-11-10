Сенат США просунув реформу дозволів голосами 73 проти 25 — The Hill

Сенат США 73 голосами проти 25 підтримав процедурне просування двопартійного законопроєкту Bipartisan American Affordability and Jobs Act, спрямованого на прискорення будівництва енергетичних та інших інфраструктурних об’єктів. Голосування відкрило шлях до подальшого розгляду документа в Сенаті найближчими тижнями, повідомляє The Hill.

Що передбачає ініціатива

Законопроєкт має спростити реалізацію проєктів, водночас ускладнивши можливість оскаржувати їх у судах з екологічних підстав. Документ також має обмежити можливості штатів і Агентства з охорони довкілля США заздалегідь блокувати окремі проєкти. Як зазначає видання, такі механізми раніше затримували, зокрема, проєкти у сфері викопного палива та видобування корисних копалин.

Прихильники з Демократичної партії заявляють, що ініціатива може бути корисною для клімату та споживачів. Сенатор Шелдон Вайтгаус сказав, що, за його оцінкою, законопроєкт може заощаджувати споживачам близько 60–80 доларів щомісяця, запобігти викидам 1,5–1,8 гігатонни парникових газів, збільшити потужності вітроенергетики на 25%, сонячної енергетики — на 28%, а накопичувачів енергії — на 70%.

Суперечки щодо вітроенергетики

Президент Дональд Трамп під час голосування заявив, що не схвалюватиме нові вітрові проєкти, хоча раніше закликав Сенат підтримати документ. За його словами, законопроєкт ще не був остаточно узгоджений. Протидія адміністрації Трампа проєктам відновлюваної енергетики, передусім вітровим, була одним із ключових питань переговорів.

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Документ містить положення, які мають ускладнити для президентських адміністрацій скасування вже виданих дозволів. Розробники проєктів також зможуть позиватися до уряду через неоднакове ставлення до різних видів джерел енергії. Прихильники законопроєкту також наголошують на спрощенні будівництва ліній електропередач і вимозі до дата-центрів оплачувати щонайменше справедливу частку витрат на електроенергію та потрібну для їхньої роботи інфраструктуру.

Заперечення екологів і племінних організацій

Проти законопроєкту виступили провідні екологічні організації та групи, що представляють племена. Sierra Club заявив, що прискорення погоджень для чистої енергетики й передачі електроенергії є важливим, однак запропонований підхід, на думку організації, послаблює захист води й дикої природи та звужує можливості громад і племен впливати на рішення щодо проєктів. Представники племен також заявили, що документ може підірвати племінний суверенітет, обмежити консультації та поставити під загрозу священні місця й культурні ресурси.

Компромісу щодо законопроєкту досягли сенатори Шелдон Вайтгаус, Мартін Генріх, Шеллі Мур Капіто та Майк Лі. Якщо Сенат остаточно схвалить документ, його передадуть до Палати представників, де він має значну підтримку республіканців і кількох демократів. Водночас частина прогресивних та інших законодавців-демократів, як очікується, голосуватиме проти.

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