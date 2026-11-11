Chińska firma technologiczna Alibaba ogłosiła zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej swojego działu półprzewodników T-Head w Hongkongu w Chinach. Jak podaje CNBC, Giełda Papierów Wartościowych w Hongkongu pozwoli spółce wydzielić ten biznes.

Plany dotyczące oferty

Alibaba planuje zaoferować akcje T-Head inwestorom publicznym w Hongkongu. Aby przeprowadzić ofertę, firma musi jeszcze uzyskać zgodę Giełdy Papierów Wartościowych w Hongkongu oraz Chińskiej Komisji Regulacji Papierów Wartościowych.

We wniosku nie podano ani daty możliwego debiutu giełdowego, ani jego planowanej skali. Alibaba zaznaczyła również, że już 11 września poufnie złożyła wniosek o dopuszczenie T-Head do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Hongkongu.

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Rozwój chipów AI

Pod koniec września Alibaba zaprezentowała chip AI nowej generacji Zhenwu V900. Według firmy jego wydajność jest trzykrotnie wyższa niż poprzedniego modelu Zhenwu M890, wydanego w maju.

Alibaba należy do chińskich firm, w tym Huawei, które rozwijają własne półprzewodniki dla systemów sztucznej inteligencji w związku z zaostrzaniem przez USA ograniczeń w dostępie Chin do chipów. Jednocześnie chińscy regulatorzy finansowi w ostatnich miesiącach zaostrzyli nadzór nad technologicznymi IPO i napływem kapitału do tego sektora.

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