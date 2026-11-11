Китайская технологическая компания Alibaba объявила о намерении провести первичное публичное размещение акций своего полупроводникового подразделения T-Head в Гонконге, Китай. Как сообщает CNBC, Гонконгская фондовая биржа позволит компании выделить этот бизнес.

Планы по размещению

Alibaba планирует предложить акции T-Head публичным инвесторам в Гонконге. Для проведения размещения компании еще необходимо получить одобрение Гонконгской фондовой биржи и Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая.

В заявке не указаны ни дата возможного листинга, ни его планируемый объем. Alibaba также отметила, что конфиденциально подала заявку на листинг T-Head на Гонконгской фондовой бирже еще 11 сентября.

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Разработка ИИ-чипов

В конце сентября Alibaba представила ИИ-чип нового поколения Zhenwu V900. По заявлению компании, его производительность втрое превышает показатель предыдущей модели Zhenwu M890, выпущенной в мае.

Alibaba входит в число китайских компаний, в том числе Huawei, которые разрабатывают собственные полупроводники для систем искусственного интеллекта на фоне ужесточения ограничений США на доступ Китая к чипам. В то же время китайские финансовые регуляторы в последние месяцы усилили контроль за технологическими IPO и притоком капитала в этот сектор.

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