Тайвань подтвердил въезд Элис Хуан по гонконгскому паспорту — Dawn

Иммиграционная служба Тайваня подтвердила, что Элис Хуан въезжала на остров по паспорту Гонконга. Хуан обвиняют в предполагаемом шпионаже в пользу Китая по делу, связанному с генеральным директором Nvidia Дженсеном Хуаном. Как сообщает Dawn, тайваньские власти расследуют этот случай.

Данные о пересечении границы

Генеральный директор Национального иммиграционного агентства Лин Хун-энь заявил журналистам, что соответствующие государственные ведомства располагают информацией о записях и данных, связанных с Хуан. По его словам, властям были известны все ее записи о въездах и выездах.

Владельцам паспортов Гонконга в целом легче попасть на Тайвань, чем владельцам паспортов материкового Китая, которым также необходимо получить специальное разрешение на поездку. В источнике отмечается, что такие ограничения связаны со сложными отношениями Китая и Тайваня.

Расследование на Тайване

Министр внутренних дел Тайваня Лю Ши-фан сообщила парламентариям, что Хуан действительно въезжала в страну, но сейчас находится за границей. Она заявила: если бы власти знали, что женщина является шпионкой, ей не разрешили бы въезд.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Лю также сказала, что власти пересмотрят процедуры предварительной проверки, выборочных проверок и собеседований во время пребывания, а также меры после визита. По ее словам, насколько известно министерству, разрешение Хуан на въезд было аннулировано, поэтому она не сможет снова попасть на Тайвань. Во вторник министр сообщала, что подразделения национальной безопасности активно расследуют дело.

Дженсен Хуан признал роман с Хуан, бывшей топ-менеджеркой сингапурской компании Megaspeed. Американские чиновники считают, что она работала на китайскую разведку, тогда как Пекин отверг обвинения в шпионаже. Совет директоров Nvidia в воскресенье сообщил о начале собственного расследования в отношении генерального директора и сооснователя компании.

Элис Хуан, также известную как Хуан Ле, видели на ужине, который Дженсен Хуан устроил в мае 2025 года в китайском ресторане Тайбэя во время технологической выставки Computex.

Читай нас в