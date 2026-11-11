台湾确认爱丽丝·黄持香港护照入境——Dawn

台湾移民部门确认，爱丽丝·黄曾持香港护照进入该岛。黄被指控涉嫌为中国从事间谍活动，此案与英伟达首席执行官黄仁勋有关。正如《黎明报》报道，台湾当局正在调查此案。

过境数据

台湾内政部移民署署长林宏恩向记者表示，相关政府部门掌握与黄有关的记录和数据。他说，当局知悉她所有的入境和出境记录。

与持有中国大陆护照者相比，持有香港护照者通常更容易进入台湾；中国大陆护照持有人还必须获得特别旅行许可。消息来源指出，这些限制与中国和台湾之间复杂的关系有关。

台湾的调查

台湾内政部长刘世芳告诉立法委员，黄确实曾入境，但目前身在国外。她表示，如果当局知道该女子是间谍，就不会允许她入境。

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刘还表示，当局将审查入境前审查程序、停留期间的抽查和面谈，以及访问后的措施。她说，据该部门所知，黄的入境许可已被撤销，因此她将无法再次进入台湾。周二，这名部长曾表示，国家安全部门正在积极调查此案。

黄仁勋承认与黄有恋爱关系，后者曾是新加坡公司Megaspeed的高级管理人员。美国官员认为她为中国情报机构工作，而北京否认了间谍指控。英伟达董事会周日表示，已对公司首席执行官兼联合创始人展开自身调查。

爱丽丝·黄，也被称为黄乐，曾被看到出席黄仁勋于2025年5月在台北一家中餐馆、在Computex科技展期间举办的晚宴。

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