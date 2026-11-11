在中国，比亚迪将为部分旗舰级Great Tang SUV免费检查并更换轮毂。在有车主投诉前后轮毂安装错误后，这家制造商向车主致歉，Electrek报道称。

供应商失误

据比亚迪称，原因是车轮装配零部件供应商出现编码错误。这导致部分Great Tang车辆的轮毂安装错误。

该公司表示，其立即展开调查并解决了问题，因此新车不应受到这一缺陷影响。供应商还引入了可视化防错机制，以降低未来发生类似情况的风险。

比亚迪称，该问题不会影响这款SUV的操控性，也不会在行驶过程中造成安全风险。

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免费服务

受该问题影响的车主可联系当地比亚迪服务中心，接受免费检查和专业轮毂更换服务。该公司还提供代步车或在维修期间补偿交通费用。

此外，比亚迪表示，此类Great Tang的保修期将重新开始计算。该车型在中国也被称为Da Tang，销售纯电动版本和搭载插电式混合动力系统的版本。

据该媒体报道，自该车型上市以来，已售出超过1万辆纯电动Great Tang。比亚迪11月11日还表示，这款SUV连续两个月成为最畅销的大型纯电动SUV车型。

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