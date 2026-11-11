В Китае компания BYD бесплатно проверит и заменит колесные диски на части флагманских внедорожников Great Tang. Производитель принес извинения владельцам автомобилей после жалоб на неправильную установку передних и задних дисков, сообщает Electrek.

Ошибка поставщика

По данным BYD, причиной стала ошибка кодирования у поставщика комплектующих для сборки колес. Она привела к неправильной установке дисков на некоторых автомобилях Great Tang.

Компания заявила, что сразу начала расследование и исправила проблему, поэтому новые автомобили не должны быть затронуты этим дефектом. Поставщик также внедрил визуальный механизм предотвращения ошибок, чтобы снизить риск подобных случаев в будущем.

В BYD утверждают, что проблема не влияет на управляемость внедорожника и не создает риска для безопасности во время движения.

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Бесплатное обслуживание

Владельцы автомобилей, которых касается проблема, могут обратиться в местные сервисные центры BYD для бесплатной проверки и профессиональной замены дисков. Компания также предлагает подменный автомобиль или компенсацию транспортных расходов на время обслуживания.

Кроме того, BYD сообщила, что для таких Great Tang гарантийный срок начнут отсчитывать заново. Модель, которую в Китае также называют Da Tang, продается в электрических версиях и версиях с подключаемыми гибридными силовыми установками.

По информации издания, с момента выхода модели на рынок было продано более 10 тысяч электрических Great Tang. BYD 11 ноября также заявила, что этот внедорожник был самой продаваемой крупной электрической SUV-моделью в течение двух месяцев.

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