W Chinach firma BYD bezpłatnie sprawdzi i wymieni felgi w części flagowych SUV-ów Great Tang. Producent przeprosił właścicieli samochodów po skargach dotyczących nieprawidłowego montażu przednich i tylnych felg, informuje Electrek.

Błąd dostawcy

Według BYD przyczyną był błąd kodowania u dostawcy komponentów do montażu kół. Doprowadził on do nieprawidłowego zamontowania felg w niektórych samochodach Great Tang.

Firma oświadczyła, że natychmiast rozpoczęła dochodzenie i usunęła problem, dlatego nowe samochody nie powinny być dotknięte tą wadą. Dostawca wdrożył również wizualny mechanizm zapobiegania błędom, aby zmniejszyć ryzyko podobnych przypadków w przyszłości.

BYD twierdzi, że problem nie wpływa na prowadzenie SUV-a i nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa podczas jazdy.

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Bezpłatna obsługa

Właściciele samochodów objętych problemem mogą zgłosić się do lokalnych centrów serwisowych BYD w celu bezpłatnej kontroli i profesjonalnej wymiany felg. Firma oferuje także samochód zastępczy lub rekompensatę kosztów transportu na czas obsługi.

Ponadto BYD poinformowało, że okres gwarancji dla takich Great Tang będzie liczony od nowa. Model, który w Chinach jest również nazywany Da Tang, jest sprzedawany w wersjach elektrycznych oraz wersjach z hybrydowymi układami napędowymi typu plug-in.

Według informacji publikacji od momentu wejścia modelu na rynek sprzedano ponad 10 tys. elektrycznych Great Tang. BYD 11 listopada oświadczyło również, że ten SUV był najlepiej sprzedającym się dużym elektrycznym modelem SUV przez dwa miesiące.

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