Tajwańska służba imigracyjna potwierdziła, że Alice Huang wjeżdżała na wyspę na podstawie paszportu Hongkongu. Huang jest oskarżana o domniemane szpiegostwo na rzecz Chin w sprawie związanej z dyrektorem generalnym Nvidii Jensenem Huangiem. Jak podaje Dawn, tajwańskie władze prowadzą dochodzenie w tej sprawie.

Dane o przekraczaniu granicy

Dyrektor generalny Narodowej Agencji Imigracyjnej Lin Hung-en powiedział dziennikarzom, że odpowiednie instytucje państwowe mają informacje o zapisach i danych związanych z Huang. Według niego władze znały wszystkie jej rejestry wjazdów i wyjazdów.

Posiadaczom paszportów Hongkongu co do zasady łatwiej jest dostać się na Tajwan niż posiadaczom paszportów kontynentalnych Chin, którzy muszą również uzyskać specjalne zezwolenie na podróż. Źródło zaznacza, że takie ograniczenia są związane ze skomplikowanymi relacjami Chin i Tajwanu.

Śledztwo na Tajwanie

Tajwańska minister spraw wewnętrznych Liu Shih-fang poinformowała parlamentarzystów, że Huang rzeczywiście wjechała do kraju, lecz obecnie przebywa za granicą. Oświadczyła, że gdyby władze wiedziały, iż kobieta jest szpiegiem, nie pozwolono by jej na wjazd.

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Liu powiedziała również, że władze dokonają przeglądu procedur wstępnej kontroli, wyrywkowych kontroli i rozmów podczas pobytu, a także środków podejmowanych po wizycie. Według niej, o ile wiadomo ministerstwu, zezwolenie Huang na wjazd zostało unieważnione, więc nie będzie ona mogła ponownie dostać się na Tajwan. We wtorek minister informowała, że jednostki bezpieczeństwa narodowego aktywnie badają sprawę.

Jensen Huang przyznał się do romansu z Huang, byłą wysoką menedżerką singapurskiej firmy Megaspeed. Amerykańscy urzędnicy uważają, że pracowała ona dla chińskiego wywiadu, podczas gdy Pekin odrzucił oskarżenia o szpiegostwo. Rada dyrektorów Nvidii poinformowała w niedzielę o rozpoczęciu własnego dochodzenia wobec dyrektora generalnego i współzałożyciela firmy.

Alice Huang, znaną również jako Huang Le, widziano na kolacji, którą Jensen Huang zorganizował w maju 2025 roku w chińskiej restauracji w Tajpej podczas wystawy technologicznej Computex.

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