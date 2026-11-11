Апелляционный суд Бухареста в Румынии не удовлетворил просьбу банка BCR приостановить уплату штрафа в размере 577 млн леев, или около €110 млн. По данным Romania Insider, штраф был назначен Советом по конкуренции Румынии по делу, касающемуся десяти крупнейших банков страны.

Дело о ROBOR

Санкция связана с утверждениями о возможном манипулировании котировками на межбанковском денежном рынке. Согласно материалу, целью таких действий могло быть взимание более высоких процентов по кредитам, привязанным к индикатору ROBOR.

BCR входит в австрийскую финансовую группу Erste. Банк пытался через суд приостановить уплату назначенного штрафа, однако его обращение было отклонено.

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Второе неудачное дело банка

По информации Romania Insider со ссылкой на Economica.net, BCR стал вторым банком, проигравшим дело о приостановлении штрафа в Апелляционном суде Бухареста. Ранее аналогичное решение суд принял в отношении государственного CEC Bank.

Всего десяти румынским банкам по этому делу были назначены штрафы на 3,7 млрд леев, что составляет более €700 млн.

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