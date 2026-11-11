Sąd Apelacyjny w Bukareszcie w Rumunii nie uwzględnił wniosku banku BCR o zawieszenie zapłaty kary w wysokości 577 mln lejów, czyli około 110 mln euro. Jak podaje Romania Insider, karę nałożyła Rumuńska Rada Konkurencji w sprawie dotyczącej dziesięciu największych banków w kraju.

Sprawa ROBOR

Sankcja jest związana z twierdzeniami o możliwym manipulowaniu kwotowaniami na międzybankowym rynku pieniężnym. Zgodnie z materiałem celem takich działań mogło być naliczanie wyższych odsetek od kredytów powiązanych ze wskaźnikiem ROBOR.

BCR należy do austriackiej grupy finansowej Erste. Bank próbował za pośrednictwem sądu zawiesić zapłatę nałożonej kary, jednak jego wniosek został odrzucony.

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Druga nieudana sprawa banku

Według Romania Insider, powołującego się na Economica.net, BCR stał się drugim bankiem, który przegrał w Sądzie Apelacyjnym w Bukareszcie sprawę o zawieszenie kary. Wcześniej sąd podjął analogiczną decyzję w sprawie państwowego CEC Bank.

Łącznie dziesięć rumuńskich banków otrzymało w tej sprawie kary w wysokości 3,7 mld lejów, co stanowi ponad 700 mln euro.

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