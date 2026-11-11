В Индиан-Уэллсе, США, итальянские теннисистки Сара Эррани и Жасмин Паолини одержали вторую победу на групповом этапе парного разряда WTA Finals. По данным Interia Sport, олимпийские чемпионки Парижа обыграли испанку Кристину Буксу и американку Николь Мелихар-Мартинес со счетом 3:6, 6:2, 10:7 и первыми гарантировали себе место в полуфинале турнира.

Первый сет остался за соперницами

Эррани и Паолини уступили в стартовой партии со счетом 3:6. Решающим стал брейк в третьем гейме, после которого пара Букса — Мелихар-Мартинес сохранила преимущество до завершения сета.

Во второй партии итальянки сразу взяли подачу соперниц, а при счете 3:1 оформили еще один брейк. На своей подаче Эррани и Паолини не позволили соперницам заработать ни одного брейк-пойнта и сравняли счет по сетам, победив 6:2.

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Преимущество в супер-тай-брейке

В решающем супер-тай-брейке до десяти очков итальянская пара повела 7:1. Букса и Мелихар-Мартинес сократили отставание до двух очков, однако Эррани и Паолини завершили матч победой 10:7.

Для итальянок это третье участие в WTA Finals. В двух предыдущих розыгрышах они не смогли выйти из группы. Первый матч на нынешнем турнире Эррани и Паолини провели против Катерины Синяковой и Тейлор Таунсенд, взяв реванш за поражение в финале в Майами в марте.

В 2026 году Эррани и Паолини также дошли до финала в Майами и выиграли турнир в Токио. Именно победа в Японии обеспечила итальянскому дуэту последнюю путевку на WTA Finals.

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