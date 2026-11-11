W Indian Wells w USA włoskie tenisistki Sara Errani i Jasmine Paolini odniosły drugie zwycięstwo w fazie grupowej gry podwójnej WTA Finals. Według Interia Sport, mistrzynie olimpijskie z Paryża pokonały Hiszpankę Cristinę Bucsę i Amerykankę Nicole Melichar-Martinez 3:6, 6:2, 10:7 i jako pierwsze zapewniły sobie miejsce w półfinale turnieju.

Pierwszy set dla rywalek

Errani i Paolini przegrały pierwszą partię 3:6. Decydujące okazało się przełamanie w trzecim gemie, po którym para Bucsa — Melichar-Martinez utrzymała przewagę do końca seta.

W drugiej partii Włoszki od razu przełamały serwis rywalek, a przy stanie 3:1 wywalczyły kolejne przełamanie. Przy własnym podaniu Errani i Paolini nie pozwoliły przeciwniczkom zdobyć ani jednego break pointa i wyrównały stan setów, wygrywając 6:2.

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Przewaga w super tie-breaku

W decydującym super tie-breaku do dziesięciu punktów włoska para objęła prowadzenie 7:1. Bucsa i Melichar-Martinez zmniejszyły stratę do dwóch punktów, jednak Errani i Paolini zakończyły mecz zwycięstwem 10:7.

Dla Włoszek jest to trzeci występ w WTA Finals. W dwóch poprzednich edycjach nie zdołały wyjść z grupy. Pierwszy mecz w obecnym turnieju Errani i Paolini rozegrały przeciwko Katerinie Siniakovej i Taylor Townsend, rewanżując się za porażkę w finale w Miami w marcu.

W 2026 roku Errani i Paolini dotarły również do finału w Miami i wygrały turniej w Tokio. To właśnie zwycięstwo w Japonii zapewniło włoskiemu duetowi ostatnią przepustkę do WTA Finals.

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