在美国印第安维尔斯，意大利网球选手萨拉·埃拉尼和贾斯明·保利尼在WTA年终总决赛双打小组赛中取得第二场胜利。据Interia Sport报道，这对巴黎奥运会冠军以3:6、6:2、10:7击败西班牙选手克里斯蒂娜·布克萨和美国选手妮科尔·梅利查尔-马丁内斯，率先锁定了赛事半决赛席位。

首盘归属对手

埃拉尼和保利尼以3:6输掉了首盘。第三局的破发成为决定性因素，此后布克萨和梅利查尔-马丁内斯组合一直将优势保持到该盘结束。

第二盘中，意大利组合立即破掉对手发球局，并在比分3:1时再度完成破发。埃拉尼和保利尼在自己的发球局没有让对手获得任何破发点，以6:2获胜，将盘分扳平。

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超级抢十中的优势

在决胜的抢十超级抢七中，意大利组合以7:1领先。布克萨和梅利查尔-马丁内斯将分差缩小至两分，但埃拉尼和保利尼最终以10:7赢得比赛。

这是这对意大利组合第三次参加WTA年终总决赛。在此前两届赛事中，她们均未能从小组出线。在本届赛事的首场比赛中，埃拉尼和保利尼对阵卡特日娜·西尼亚科娃和泰勒·汤森，报了3月迈阿密决赛失利的一箭之仇。

2026年，埃拉尼和保利尼还打进了迈阿密决赛，并赢得东京站赛事。正是这场在日本取得的胜利，为这对意大利组合锁定了最后一张WTA年终总决赛入场券。

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