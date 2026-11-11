Piosenkarka i autorka piosenek Alanis Morissette powiedziała, że jest panseksualna. Powiedziała to w odcinku podcastu Handsome, prowadzonego przez komików i aktorów Fortune Feimster, Tig Notaro i Mae Martin, informuje NME.

Rozmowa w podcaście

Podczas rozmowy Feimster powiedziała, że żałuje mężczyzn, którzy zranili Morissette, ale nie piosenek, które powstały po tym doświadczeniu. Zapytała artystkę, czy z tego powodu miała ochotę zostać lesbijką.

Morissette skinęła głową i odpowiedziała, że jest panseksualna. Po doprecyzowującym pytaniu Notaro potwierdziła to.

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Projekty muzyczne i sceniczne

Morissette jest żoną rapera Mario Johna Treadwaya, znanego jako Souleye, i ma troje dzieci. Niedawno wydała świąteczny album Good Weather For Immaculate Conception z 12 klasycznymi utworami bożonarodzeniowymi i dwiema oryginalnymi piosenkami.

Artystka prezentuje także w YouTube Theater w Los Angeles multimedialne muzyczne przedstawienie sceniczne Butterfly With A Machete. Morissette była jego współautorką i producentką; spektakl opowiada o wzlotach i trudnościach jej kariery w ciągu ostatnich 30 lat.

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