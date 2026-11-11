Певица и автор песен Аланис Мориссетт заявила, что является пансексуальной. Она сказала об этом в эпизоде подкаста Handsome, который ведут комики и актеры Форчун Файмстер, Тиг Нотаро и Мэй Мартин, сообщает NME.

Разговор в подкасте

Во время разговора Файмстер сказала, что ей жаль мужчин, которые причинили Мориссетт боль, но не песен, появившихся после этого опыта. Она спросила артистку, возникало ли у нее из-за этого желание быть лесбиянкой.

Мориссетт кивнула и ответила, что она пансексуальна. После уточняющего вопроса Нотаро она это подтвердила.

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Музыкальные и сценические проекты

Мориссетт замужем за рэпером Марио Джоном Тредвеем, известным как Souleye, и имеет троих детей. Недавно она выпустила праздничный альбом Good Weather For Immaculate Conception с 12 классическими рождественскими композициями и двумя оригинальными песнями.

Также артистка представляет в YouTube Theater в Лос-Анджелесе мультимедийное музыкальное сценическое шоу Butterfly With A Machete. Мориссетт стала его соавтором и продюсером; постановка рассказывает о взлетах и трудностях ее карьеры за последние 30 лет.

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