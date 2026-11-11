歌手兼词曲作者艾拉妮丝·莫莉塞特表示，自己是泛性恋者。她在由喜剧演员兼演员福琼·费姆斯特、蒂格·诺塔罗和梅·马丁主持的 Handsome 播客一期节目中作出这一表述，NME报道。

播客中的对话

在谈话中，费姆斯特表示，她为那些伤害过莫莉塞特的男性感到遗憾，但并不为这段经历后创作出的歌曲感到遗憾。她询问这位艺人是否因此产生过想成为女同性恋者的念头。

莫莉塞特点头并回答说，她是泛性恋者。在诺塔罗进一步追问后，她予以确认。

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音乐和舞台项目

莫莉塞特与说唱歌手马里奥·约翰·特雷德韦结婚，后者以 Souleye 为艺名，两人育有三个孩子。她最近发行了节日专辑 Good Weather For Immaculate Conception，其中收录12首经典圣诞歌曲和两首原创歌曲。

这位艺人还在洛杉矶的 YouTube Theater 推出多媒体音乐舞台演出 Butterfly With A Machete。莫莉塞特担任该作品的联合创作者和制作人；该演出讲述了她过去30年职业生涯中的高峰与困难。

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