Irlandzki zespół U2 zagrał kameralny koncert w przestrzeni South Tank muzeum Tate Modern w Londynie, w Wielkiej Brytanii, gdzie wykonał klasyczne utwory i zaprezentował piosenki z nowego albumu Carnaval De Luz. Koncert nagrano dla BBC, informuje NME.

Nowe utwory i klasyczny repertuar

Występ odbył się 3 listopada przed niewielką publicznością, wśród której znaleźli się fani zespołu, studenci uczelni artystycznych i zaproszeni goście. Byli wśród nich muzyk Noel Gallagher, burmistrz Londynu Sadiq Khan i reżyser Richard Curtis.

Koncert odbywał się na tle pracy 77 Million Paintings wieloletniego producenta i muzyka U2, Briana Eno. Zespół rozpoczął set od The Unforgettable Fire, którego nie wykonywał na żywo od 2018 roku, a także zagrał Bad, MLK, Pride (In The Name Of Love), One i Beautiful Day.

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Podczas koncertu U2 po raz pierwszy wykonał na żywo nowe utwory Can’t Stop Us Now i The Greatest Show On Earth. Na setliście znalazła się także piosenka COEXIST (I Will Bless The Lord At All Times?) z niedawnej minipłyty Easter Lily, wyprodukowanej przez Eno.

Występ Briana Eno i transmisja BBC

Finałem wieczoru był utwór With Or Without You. Wokalista Bono wyszedł do publiczności, zaprosił Briana Eno na scenę, a widzowie podziękowali muzykowi i producentowi, skandując jego nazwisko.

Koncert zostanie pokazany w BBC Two pod koniec listopada w ramach tematycznego wieczoru poświęconego U2. 30 listopada nagranie zostanie również wyemitowane przez BBC Radio 2 i BBC Sounds; transmisję uzupełnią nowe wywiady z członkami zespołu. Album Carnaval De Luz ma ukazać się 13 listopada i będzie pierwszym pełnowymiarowym zbiorem nowego materiału U2 od 2017 roku.

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