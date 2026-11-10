爱尔兰乐队U2在英国伦敦泰特现代美术馆的South Tank空间举办了一场小型演唱会，演唱了经典曲目，并介绍了新专辑《Carnaval De Luz》中的歌曲。这场演出为BBC录制，NME报道。

新歌与经典曲目

演出于11月3日在少量观众面前举行，观众包括乐队歌迷、艺术院校学生和受邀嘉宾。其中包括音乐人诺埃尔·加拉格尔、伦敦市长萨迪克·汗和导演理查德·柯蒂斯。

演唱会以U2长期制作人兼音乐人布莱恩·伊诺的作品《77 Million Paintings》为背景。乐队以《The Unforgettable Fire》开场，这首歌自2018年以来未曾现场演出，并演唱了《Bad》《MLK》《Pride (In The Name Of Love)》《One》和《Beautiful Day》。

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演出期间，U2首次现场演唱了新歌《Can’t Stop Us Now》和《The Greatest Show On Earth》。曲目单还包括近期迷你专辑《Easter Lily》中的歌曲《COEXIST (I Will Bless The Lord At All Times?)》，该专辑由伊诺制作。

布莱恩·伊诺登台与BBC播出

当晚以《With Or Without You》收尾。主唱波诺走进观众席，邀请布莱恩·伊诺登台，观众通过高喊他的姓氏向这位音乐人兼制作人致谢。

该演唱会将于11月底在BBC Two播出，作为U2主题晚间节目的一部分。11月30日，录音还将在BBC Radio 2和BBC Sounds播出；节目将补充播出对乐队成员的新采访。专辑《Carnaval De Luz》计划于11月13日发行，这将是U2自2017年以来首张收录新材料的完整专辑。

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