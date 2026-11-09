Lamborghini przekazało saudyjskim klientom dwa unikatowe supersamochody Revuelto Ad Personam KSA Edition. Samochody wręczono w zakładzie firmy w Sant’Agata Bolognese we Włoszech podczas ceremonii La Prima dla nabywców, którzy odbierają auta osobiście, informuje Motor1.

Oba samochody mają plakietki Ad Personam KSA Edition oraz oznaczenie „1 of 2”, co wskazuje na stworzenie pary unikatowych aut, a nie serii dla innych nabywców. Producent nie ujawnił ceny tych Revuelto. Projekt samochodów inspirowany jest formami i kolorami wydm Pustyni Arabskiej.

Dwa warianty pustynnego designu

Pierwsze Revuelto pomalowano matowym lakierem Bianco Phanes. Na nadwozie naniesiono grafikę imitującą wydmy w kolorze Nero Nemesis oraz cienkie pasy Verde Speranza. Dach, przednie słupki, płetwy aerodynamiczne i tylne skrzydło wykończono błyszczącym włóknem węglowym.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Drugi samochód otrzymał błyszczący kolor Bianco Monocerus, grafikę wydm Nero Noctis oraz matowe akcenty Verde Rodope. W jego nadwoziu zastosowano matowy karbon, a także kute koła Altanero o średnicy 21 cali z przodu i 22 cali z tyłu.

Wnętrze i część techniczna

Wnętrza obu samochodów wykonano ze skóry Nero Ade i wykończono włóknem węglowym. Haft we wnętrzu powtarza linie wydm, a w tylnej części kabiny umieszczono panel ze słowem „dziedzictwo” w języku arabskim. Po stronie kierowcy i pasażera zamontowano karbonowe tabliczki z oznaczeniem KSA Edition.

Personalizacja nie zmieniła części technicznej. Oba Revuelto mają hybrydowy układ napędowy: wolnossący silnik V12 o pojemności 6,5 litra współpracuje z trzema silnikami elektrycznymi, ośmiobiegową przekładnią dwusprzęgłową i elektronicznie sterowanym napędem na wszystkie koła. Łączna moc wynosi 1015 koni mechanicznych, przyspieszenie od 0 do 62 mil na godzinę zajmuje 2,5 sekundy, a prędkość maksymalna przekracza 217 mil na godzinę.

Czytaj nas na