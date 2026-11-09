Lamborghini передала саудовским клиентам два уникальных суперкара Revuelto Ad Personam KSA Edition. Автомобили вручили на предприятии компании в Сант-Агата-Болоньезе, Италия, во время церемонии La Prima для покупателей, забирающих машины лично, сообщает Motor1.

Оба автомобиля имеют шильдики Ad Personam KSA Edition и обозначение «1 of 2», что указывает на создание пары уникальных машин, а не серии для других покупателей. Производитель не раскрыл цену этих Revuelto. Дизайн автомобилей вдохновлен формами и цветами дюн Аравийской пустыни.

Два варианта пустынного дизайна

Первый Revuelto окрашен в матовый Bianco Phanes. На кузов нанесли графику, имитирующую дюны, цвета Nero Nemesis, а также тонкие полосы Verde Speranza. Крыша, передние стойки, аэродинамические плавники и заднее антикрыло отделаны глянцевым углеволокном.

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Второй автомобиль получил глянцевый цвет Bianco Monocerus, графику дюн Nero Noctis и матовые акценты Verde Rodope. Для его кузова использовали матовый карбон, а также кованые колеса Altanero диаметром 21 дюйм спереди и 22 дюйма сзади.

Интерьер и техническая часть

Салоны обеих машин выполнены из кожи Nero Ade и отделаны углеволокном. Вышивка в интерьере повторяет линии дюн, а в задней части салона размещена панель со словом «наследие» на арабском языке. Со стороны водителя и пассажира установлены карбоновые таблички с обозначением KSA Edition.

Персонализация не изменила техническую часть. Оба Revuelto оснащены гибридной силовой установкой: атмосферный 6,5-литровый V12 работает вместе с тремя электромоторами, восьмиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением и полным приводом с электронным управлением. Совокупная мощность составляет 1015 лошадиных сил, разгон от 0 до 62 миль в час занимает 2,5 секунды, а максимальная скорость превышает 217 миль в час.

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