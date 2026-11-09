据Motor1报道，兰博基尼向沙特客户交付了两辆独一无二的Revuelto Ad Personam KSA Edition超级跑车。这些车辆在意大利圣亚加塔·波隆尼的公司工厂举行的La Prima仪式上交付，该仪式面向亲自提车的买家。

两辆车均配有Ad Personam KSA Edition铭牌和“1 of 2”标识，这表明它们是一对独一无二的车型，而非面向其他买家的系列车型。制造商未披露这两辆Revuelto的价格。车辆设计灵感来自阿拉伯沙漠沙丘的形态和色彩。

两种沙漠设计方案

第一辆Revuelto采用哑光Bianco Phanes涂装。车身带有Nero Nemesis色、模仿沙丘的图案，以及细条Verde Speranza色饰条。车顶、前立柱、空气动力学鳍片和后扰流翼均以亮光碳纤维装饰。

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第二辆车采用亮光Bianco Monocerus颜色、Nero Noctis沙丘图案和哑光Verde Rodope点缀。其车身使用了哑光碳纤维，并配备前21英寸、后22英寸的Altanero锻造轮毂。

内饰和技术部分

两辆车的内饰均采用Nero Ade皮革，并以碳纤维装饰。内饰刺绣重复了沙丘的线条，车厢后部设有一块面板，上面写有阿拉伯语“遗产”一词。驾驶员侧和乘客侧均安装了标有KSA Edition的碳纤维铭牌。

个性化定制没有改变技术部分。两辆Revuelto均搭载混合动力系统：一台6.5升自然吸气V12发动机与三台电动机、八速双离合变速箱以及电子控制全轮驱动系统协同工作。综合功率为1015马力，0至62英里/小时加速需2.5秒，最高速度超过217英里/小时。

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