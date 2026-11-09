Perugia Semeniuka pokonała Trentino w pięciu setach — Interia Sport

Włoska Perugia z polskim siatkarzem Kamilem Semeniukiem pokonała Trentino w meczu SuperLigi, który zakończył się po pięciu setach. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3:2, a w tie-breaku zespół Semeniuka był lepszy — 15:8.

Jak informuje Interia Sport, Trentino wygrało pierwszego seta 25:22. Perugia odpowiedziała zwycięstwem 25:17 w drugim secie, ale gospodarze ponownie objęli prowadzenie po trzeciej partii — 25:23. Czwarty set zakończył się kolejnym pewnym zwycięstwem Perugii — 25:17.

18 punktów Semeniuka

Semenjuk zdobył w meczu 18 punktów. Skończył 13 ataków, zanotował cztery punktowe bloki i posłał jednego asa. Skuteczność jego ataków wyniosła 57% — 13 udanych ataków w 23 próbach.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

W przyjęciu polski przyjmujący zanotował 59% pozytywnych działań, z czego 34% było perfekcyjnych. Najskuteczniejszymi zawodnikami Perugii byli także Ołeh Płotnycki, który zdobył 22 punkty, oraz Ferre Reggers z 26 punktami.

Liderowanie w SuperLidze

Dla Perugii to zwycięstwo było szóstym z rzędu w mistrzostwach Włoch. Zespół nadal prowadzi w tabeli SuperLigi.

Perugia rozegra następny mecz przeciwko Trentino w sobotę, 14 listopada. Zespoły zagrają w finale Superpucharu Włoch, a początek spotkania zaplanowano na 18:00.

Czytaj nas na