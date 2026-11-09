«Перуджа» Семенюка обыграла «Трентино» в пяти сетах — Interia Sport

Итальянская «Перуджа» с польским волейболистом Камилем Семенюком победила «Трентино» в матче Суперлиги, который завершился в пяти сетах. Поединок закончился со счетом 3:2, а на тай-брейке команда Семенюка оказалась сильнее — 15:8.

Как сообщает Interia Sport, «Трентино» выиграл первую партию со счетом 25:22. «Перуджа» ответила победой 25:17 во втором сете, однако хозяева площадки вновь вышли вперед после третьей партии — 25:23. Четвертый сет завершился еще одной уверенной победой «Перуджи» — 25:17.

18 очков Семенюка

Семенюк набрал в матче 18 очков. Он реализовал 13 атак, поставил четыре результативных блока и выполнил один эйс. Эффективность его атак составила 57% — 13 успешных атак из 23 попыток.

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На приеме польский доигровщик показал 59% положительных действий, из которых 34% были идеальными. Самыми результативными игроками «Перуджи» также стали Олег Плотницкий, набравший 22 очка, и Ферре Реггерс с 26 очками.

Лидерство в Суперлиге

Для «Перуджи» эта победа стала шестой подряд в чемпионате Италии. Команда продолжает возглавлять турнирную таблицу Суперлиги.

Следующий матч «Перуджа» проведет против «Трентино» в субботу, 14 ноября. Команды сыграют в финале Суперкубка Италии, начало встречи запланировано на 18:00.

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