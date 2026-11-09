Polski koszykarz Jeremy Sochan zadebiutował w Texas Legends w NBA G League i zdobył 24 punkty w wyjazdowym meczu przeciwko Mexico City Capitanes w mieście Meksyk w Meksyku. Drużyna Sochana przegrała 91:107, informuje Interia Sport.

Najskuteczniejszy zawodnik meczu

Sochan wyszedł w pierwszej piątce Texas Legends i spędził na parkiecie 31 minut. Oprócz 24 punktów zanotował dwa zbiórki, dwie asysty, jeden przechwyt i jeden blok.

Koszykarz trafił 9 z 13 rzutów z gry, w tym trzy z czterech rzutów za trzy punkty. Został najskuteczniejszym graczem spotkania: w zespole Mexico City Capitanes James Bouknight zdobył 21 punktów.

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Następny mecz przeciwko Capitanes

Texas Legends są klubem filialnym Dallas Mavericks. Sochan dołączył do zespołu, dążąc do powrotu do NBA. Następny mecz Texas Legends również rozegrają na wyjeździe przeciwko Mexico City Capitanes — 11 listopada o 03:00 czasu polskiego.

Wyniki kwart meczu wyniosły 30:24, 27:34, 25:14, 25:19 na korzyść Mexico City Capitanes.

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