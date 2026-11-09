Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan oświadczył, że podczas niedawnej rozmowy telefonicznej przekazał prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi obawy Ankary dotyczące możliwych nowych ataków na Iran. Turcja nie chce nowej fali ataków na Iran — powiedział Erdoğan dziennikarzom na pokładzie samolotu, którym wracał z Azerbejdżanu, informuje Asharq Al-Awsat.

Rozmowa telefoniczna z Trumpem

Erdoğan poinformował, że przedstawił prezydentowi USA stanowisko Turcji w sprawie możliwych ataków na Iran. Źródło nie podaje daty rozmowy telefonicznej ani innych jej szczegółów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Apel o dyplomację

Według Erdoğana Turcja przy każdej okazji podkreśla, że takie kwestie można rozwiązać poprzez dialog i dyplomację. Powiedział, że sytuacja ponownie rozwija się w negatywnym kierunku.

Turecki prezydent oświadczył również, że jego kraj dokłada wszelkich możliwych starań, aby temu zapobiec. Biuro prezydenta Turcji opublikowało w poniedziałek stenogram jego oświadczenia.

Czytaj nas na