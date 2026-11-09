Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что во время недавнего телефонного разговора передал президенту США Дональду Трампу обеспокоенность Анкары по поводу возможных новых атак на Иран. Турция не хочет новой волны атак на Иран, сказал Эрдоган журналистам на борту самолета, которым возвращался из Азербайджана, сообщает Asharq Al-Awsat.

Телефонный разговор с Трампом

Эрдоган сообщил, что изложил президенту США позицию Турции относительно возможных атак на Иран. Источник не приводит дату телефонного разговора и другие его детали.

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Призыв к дипломатии

По словам Эрдогана, Турция при каждом удобном случае подчеркивает, что такие вопросы можно урегулировать путем диалога и дипломатии. Он сказал, что ситуация вновь развивается в негативном направлении.

Турецкий президент также заявил, что его страна прилагает все возможные усилия, чтобы предотвратить это. Офис президента Турции распространил стенограмму его заявления в понедельник.

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