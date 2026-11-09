篮球运动员杰里米·索汉在Texas Legends首秀中得到24分 — Interia Sport
波兰篮球运动员杰里米·索汉在NBA G League的Texas Legends完成首秀，在墨西哥墨西哥城客场对阵Mexico City Capitanes的比赛中得到24分。据Interia Sport报道，索汉所在球队以91:107告负。
全场最高得分者
索汉进入Texas Legends首发阵容，在场上出战31分钟。除24分外，他还得到2个篮板、2次助攻、1次抢断和1次盖帽。
这名篮球运动员13次投篮命中9次，其中三分球4投3中。他成为本场比赛得分最高的球员：Mexico City Capitanes的詹姆斯·布克奈特得到21分。
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下一场对阵Capitanes
Texas Legends是Dallas Mavericks的附属球队。索汉加入该队，希望重返NBA。Texas Legends下一场比赛也将在客场对阵Mexico City Capitanes——11月11日波兰时间03:00。
各节比分为30:24、27:34、25:14、25:19，Mexico City Capitanes获胜。