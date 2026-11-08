W Warszawie w Polsce Raków Częstochowa pokonał Legię Warszawa 4:2 w meczu 14. kolejki polskiej Ekstraklasy. Goście otworzyli wynik w pierwszej połowie, a po przerwie zespoły zdobyły pięć bramek. O przebiegu spotkania informuje Interia Sport.

Gol Makucha w pierwszej połowie

Raków objął prowadzenie w 21. minucie. Fran Tudor podał za linię obrony gospodarzy, a Patryk Makuch wykorzystał sytuację sam na sam z bramkarzem Legii Híndrichem. W 33. minucie Makuch mógł skompletować dublet, jednak jego strzał trafił w słupek.

W pierwszej połowie Legia nie zdołała wyrównać. Przed rozpoczęciem drugiej części spotkania 16-letniego Franciszka Stępniewskiego zmienił Bichakhchyan.

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Cztery gole w siedem minut

W 56. minucie Bartosz Chodyna wyrównał mocnym strzałem zza pola karnego. Jednak już dwie minuty później Otieno ponownie wyprowadził Raków na prowadzenie, a w 61. minucie Kwiatkowski po dośrodkowaniu Otieno podwyższył na 3:1.

Bichakhchyan w 63. minucie zmniejszył stratę Legii, trafiając do bramki strzałem z linii pola karnego. W ciągu siedmiu minut drugiej połowy zespoły zdobyły cztery bramki. W 65. minucie gospodarze strzelili jeszcze raz po rozegraniu rzutu rożnego, jednak gol został anulowany z powodu spalonego.

Ostateczny wynik w 72. minucie ustalił Kwiatkowski, który skompletował dublet, zdobywając bramkę z bliskiej odległości. Według źródła po tym zwycięstwie Raków awansował na 16. miejsce w tabeli.

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