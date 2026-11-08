В Варшаве, Польша, «Ракув» из Ченстоховы обыграл варшавскую «Легию» со счётом 4:2 в матче 14-го тура польской Экстраклясы. Гости открыли счёт в первом тайме, а после перерыва команды забили пять мячей. О ходе игры сообщает Interia Sport.

Гол Макуха в первом тайме

«Ракув» вышел вперёд на 21-й минуте. Фран Тудор отдал передачу за линию обороны хозяев, а Патрик Макух реализовал выход один на один с голкипером «Легии» Хиндрихом. На 33-й минуте Макух мог оформить дубль, однако его удар пришёлся в штангу.

В первой половине встречи «Легия» не смогла сравнять счёт. Перед началом второго тайма 16-летнего Францишека Стемпнёвского заменил Бичахчян.

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Четыре гола за семь минут

На 56-й минуте Бартош Ходына сравнял счёт мощным ударом из-за пределов штрафной площади. Однако уже через две минуты Отиено вновь вывел «Ракув» вперёд, а на 61-й минуте Квятковский после подачи Отиено сделал счёт 3:1.

Бичахчян на 63-й минуте сократил отставание «Легии», поразив ворота ударом от линии штрафной площади. На протяжении семи минут второго тайма команды забили четыре мяча. На 65-й минуте хозяева забили ещё раз после розыгрыша углового, однако гол отменили из-за офсайда.

Окончательный счёт на 72-й минуте установил Квятковский, оформивший дубль голом с близкого расстояния. По данным источника, после этой победы «Ракув» поднялся на 16-е место в турнирной таблице.

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