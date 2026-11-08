在波兰华沙，琴斯托霍瓦拉库夫在波兰足球超级联赛第14轮比赛中以4比2击败华沙莱吉亚队。客队在上半场首开纪录，双方在中场休息后打入五球。Interia Sport报道了比赛进程。

马库赫在上半场进球

拉库夫在第21分钟取得领先。弗兰·图多尔将球传到主队防线身后，帕特里克·马库赫在与莱吉亚门将欣德里赫一对一时破门。第33分钟，马库赫本有机会完成梅开二度，但他的射门击中立柱。

莱吉亚在上半场未能扳平比分。下半场开始前，16岁的弗朗齐谢克·斯滕普涅夫斯基被比恰赫强替换下场。

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七分钟内四个进球

第56分钟，巴尔托什·霍迪纳在禁区外以一脚强力射门扳平比分。然而仅两分钟后，奥蒂耶诺再次帮助拉库夫取得领先，第61分钟，克维亚特科夫斯基接奥蒂耶诺的传中将比分改写为3比1。

第63分钟，比恰赫强在禁区线附近起脚破门，为莱吉亚缩小差距。下半场七分钟内，双方共打入四球。第65分钟，主队在一次角球配合后再度进球，但该进球因越位被判无效。

第72分钟，克维亚特科夫斯基近距离破门完成梅开二度，锁定最终比分。根据消息来源，凭借这场胜利，拉库夫升至积分榜第16位。

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