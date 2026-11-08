16-летняя польская прыгунья с шестом Лена Качковская завоевала бронзовую медаль на Юношеских Олимпийских играх в Дакаре, Сенегал. Представительница клуба SKLA Sopot преодолела высоту 3,60 м и разделила третье место с японкой Киёрой Мацуурой.

Медаль в первый день легкоатлетической программы

Качковская начала соревнования с успешной попытки на высоте 3,60 м. Затем планку подняли до 3,80 м, однако польская спортсменка не смогла взять её в трёх попытках. Результата 3,60 м ей хватило для бронзовой награды.

Золото завоевала француженка Жюли Бургис, завершившая выступление с результатом 4,20 м. Серебряной призёркой стала венгерка Ченге Жужанна Жомбор. Как сообщает Interia Sport, соревнования по прыжкам с шестом проходили при температуре около 35 градусов Цельсия.

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Предыдущие результаты спортсменок

Летом Качковская заняла пятое место на чемпионате Европы U18 в итальянском Риети, где установила личный рекорд — 3,90 м. Тогда Бургис победила с результатом 4,40 м, который стал рекордом этих соревнований.

Юношеские Олимпийские игры в Дакаре стали четвёртыми в истории турнира и первыми после восьмилетнего перерыва. На предыдущих Играх 2018 года в Буэнос-Айресе полька Ига Свёнтек завоевала золотую медаль в теннисном парном разряде вместе с Каей Юван.

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