16岁的波兰撑杆跳高选手莉娜·卡奇科夫斯卡在塞内加尔达喀尔举行的青年奥林匹克运动会上获得铜牌。这位SKLA Sopot俱乐部选手越过了3.60米，并与日本选手清良·松浦并列第三名。

田径项目首日收获奖牌

卡奇科夫斯卡以3.60米的成功试跳开始比赛。随后横杆升至3.80米，但这名波兰运动员三次试跳均未能越过。3.60米的成绩足以让她获得铜牌。

法国选手朱莉·布尔吉斯以4.20米的成绩结束比赛并夺得金牌。匈牙利选手琴盖·茹让娜·容博尔获得银牌。正如Interia Sport报道，撑杆跳高比赛在约35摄氏度的气温下进行。

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运动员此前的成绩

今年夏天，卡奇科夫斯卡在意大利列蒂举行的U18欧洲锦标赛中获得第五名，并在那里创造了3.90米的个人最好成绩。当时，布尔吉斯以4.40米夺冠，这一成绩成为该赛事的纪录。

达喀尔青年奥林匹克运动会是该赛事历史上第四届，也是时隔八年后首次举行。在2018年布宜诺斯艾利斯举行的上一届运动会上，波兰选手伊加·斯维亚特克与卡娅·尤万搭档获得网球双打金牌。

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