Лена Качковська здобула бронзу Юнацьких Олімпійських ігор у Дакарі — Interia Sport

16-річна польська стрибунка з жердиною Лена Качковська виборола бронзову медаль на Юнацьких Олімпійських іграх у Дакарі, Сенегал. Представниця клубу SKLA Sopot подолала висоту 3,60 м і розділила третє місце з японкою Кійорою Мацуурою.

Медаль у перший день легкоатлетичної програми

Качковська розпочала змагання з успішної спроби на висоті 3,60 м. Після цього планку підняли до 3,80 м, однак польська спортсменка не змогла її взяти в трьох спробах. Результату 3,60 м вистачило їй для бронзової нагороди.

Золото здобула француженка Жулі Бургіс, яка завершила виступ із результатом 4,20 м. Срібною призеркою стала угорка Ченге Жужанна Жомбор. Як повідомляє Interia Sport, змагання зі стрибків із жердиною відбувалися за температури близько 35 градусів Цельсія.

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Попередні результати спортсменок

Влітку Качковська посіла п’яте місце на чемпіонаті Європи U18 в італійському Рієті, де встановила особистий рекорд — 3,90 м. Тоді Бургіс перемогла з результатом 4,40 м, який став рекордом цих змагань.

Юнацькі Олімпійські ігри в Дакарі стали четвертими в історії турніру та першими після восьмирічної перерви. На попередніх Іграх 2018 року в Буенос-Айресі золоту медаль у тенісному парному розряді здобула полька Іга Свьонтек разом із Каєю Юван.

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