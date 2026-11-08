16-letnia polska tyczkarka Lena Kaczkowska wywalczyła brązowy medal na Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich w Dakarze w Senegalu. Reprezentantka klubu SKLA Sopot pokonała wysokość 3,60 m i podzieliła trzecie miejsce z Japonką Kiyorą Matsuurą.

Medal w pierwszym dniu programu lekkoatletycznego

Kaczkowska rozpoczęła rywalizację od udanej próby na wysokości 3,60 m. Następnie poprzeczkę podniesiono na 3,80 m, jednak polska zawodniczka nie zdołała jej pokonać w trzech próbach. Wynik 3,60 m wystarczył jej do zdobycia brązowego medalu.

Złoto zdobyła Francuzka Julie Burgis, która zakończyła występ z wynikiem 4,20 m. Srebrny medal wywalczyła Węgierka Csenge Zsuzsanna Zsombor. Jak informuje Interia Sport, zawody w skoku o tyczce odbywały się przy temperaturze około 35 stopni Celsjusza.

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Poprzednie wyniki zawodniczek

Latem Kaczkowska zajęła piąte miejsce na mistrzostwach Europy U18 w Rieti we Włoszech, gdzie ustanowiła rekord życiowy — 3,90 m. Wówczas Burgis zwyciężyła z wynikiem 4,40 m, który stał się rekordem tych mistrzostw.

Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie w Dakarze były czwartymi w historii turnieju i pierwszymi po ośmioletniej przerwie. Na poprzednich Igrzyskach w 2018 roku w Buenos Aires Polka Iga Świątek zdobyła złoty medal w deblu tenisowym razem z Kają Juvan.

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