W USA do sieci obrony powietrznej posiadłości Mar-a-Lago prezydenta Donalda Trumpa dodano wojskowy system laserowy LOCUST produkowany przez AeroVironment. Przedstawiciele NORAD i Dowództwa Północnego USA potwierdzili rozmieszczenie środków zwalczania dronów i obrony powietrznej w rejonie posiadłości na wniosek Secret Service USA, informuje Jerusalem Post.

Laser do zwalczania dronów

LOCUST jest wysokoenergetycznym systemem laserowym przeznaczonym do wykrywania, śledzenia i unieszkodliwiania celów za pomocą energii skierowanej. Producent wskazuje, że system może zwalczać cele grup 1–3, w tym quadcoptery, małe drony oraz samoloty ze stałym skrzydłem o masie do 600 kilogramów.

System może być wykorzystywany w konfiguracji stacjonarnej lub mobilnej, transportowany na platformie albo montowany na pojeździe. Secret Service USA oświadczyła, że działa w warunkach podwyższonego poziomu zagrożeń i stale dostosowuje środki ochrony, wykorzystując nowe narzędzia, technologie i metody w celu ochrony osób znajdujących się pod jej ochroną.

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Wielowarstwowa obrona

Według The War Zone system LOCUST w Mar-a-Lago zainstalowano na pojeździe Joint Light Tactical Vehicle. Działa on jako część szerszej sieci obronnej wraz z radarami, czujnikami podczerwieni, środkami przeciwdziałania radioelektronicznego, w tym systemami zagłuszania, a także zestawami obrony powietrznej krótkiego zasięgu AN/TWQ-1 Avenger rozmieszczonymi na pływającej platformie.

Wcześniej w tym roku AeroVironment zaprezentowała wersję LOCUST X3 z laserem o mocy od 20 do ponad 35 kilowatów, modułowym blokiem naprowadzania oraz funkcjami sztucznej inteligencji do wykrywania, śledzenia i zwalczania zagrożeń. Nie sprecyzowano, którą dokładnie wersję systemu rozmieszczono w pobliżu Mar-a-Lago.

We wrześniu AeroVironment otrzymała kontrakt o wartości około 464,8 mln dolarów na produkcję systemów broni laserowej wysokiej energii dla armii USA. Firma ma dostarczyć dziesiątki systemów LOCUST X3. Według oceny AeroVironment koszt jednego użycia LOCUST przeciwko celowi może wynosić mniej niż 10 dolarów, podczas gdy zastosowanie tradycyjnych kinetycznych środków przechwytywania może kosztować miliony dolarów.

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